Já bebeu água? Fique atento à saúde dos rins durante o verão

Estamos na estação mais quente do ano, época querida por muitos brasileiros e onde a maioria lembra dos cuidados com a pele mas se esquece que os rins também devem merecer uma atenção especial. Estima-se que as conhecidas pedras nos rins, cálculo renal, aumentam cerca de 30% durante o verão.

De acordo com o urologista Leonardo Welter, que é também uro-oncologista e cirurgião robótico, esse aumento ocorre porque com o suor, mais comum nesta época do ano, aumenta a responsabilidade de os rins filtrarem as impurezas da alimentação. Mesmo bebendo água, muitas vezes transpiramos mais por causa do calor, o que resulta na formação e mobilização mais frequente dos cálculos no ureter causadores da cólica de rim. “Aproximadamente 15% da população mundial apresenta pedra nos rins ou cálculo renal. A perda de líquidos pode desencadear alguns problemas renais agudos.”

LEIA TAMBÉM:

>> Golpes na revenda de carros em Curitiba dão prejuízo de quase R$ 2 milhões para vítimas

>> Formigas, moscas, pernilongos e aranhas! Como acabar com os bichos que invadem as casas no verão?

Segundo pesquisadores, para cada 1 kg de peso, é preciso ingerir cerca de 30 a 35 ml de água, ou seja, uma pessoa com 60 kg deve beber de 1,8 a 2,1 litro de água por dia. “Por vezes, não bebemos água porque ela não está ali, de fácil alcance e isso compromete a nossa meta de hidratação. Por isso, no trabalho ou em casa, tenha um local para deixar sua garrafinha. Isso vai ajudar você a beber mais água ao longo do dia, sem tanto sofrimento”, alerta Leonardo Welter.

Aproveite o verão, mas não se esqueça dos cuidados com a sua saúde. O verão dura apenas três meses, mas a sua saúde é diária. Em caso de dúvida ou surgimento de algum sintoma diferente no seu dia a dia, busque ajuda de um especialista.

Dicas para evitar o cálculo renal:

. Reduza os alimentos com altas doses de sal e proteína animal;

. Evite comidas ricas em oxalato, como espinafre e nozes;

. Evite alimentos processados com alto índice de sódio;

E não se esqueça: beba água, hidratação é fundamental.

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!