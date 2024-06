10 profissões com alta demanda no Brasil

O Brasil dispõe de uma ampla e diversificada gama de profissões, expressando a riqueza cultural, econômica e social do país. O cenário profissional brasileiro abrange desde as áreas tradicionais de medicina, direito e engenharia até os setores emergentes de tecnologia da informação e sustentabilidade, mostrando sua variedade. Apesar da diversidade acima, algumas profissões têm uma demanda muito maior que outras. A seguir, veja quais são:

1. Desenvolvedor de software

Profissional responsável pela criação, testes e manutenção de programas e sistemas de software. A demanda é alta nesse setor devido à transformação digital e à necessidade crescente de soluções tecnológicas em todas as indústrias.

2. Enfermeiro

Profissional de saúde responsável pelo cuidado de pacientes, administração de medicamentos e suporte em tratamentos. Apesar do alto número de trabalhadores na área, a demanda não para de crescer. Segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em maio deste ano, havia mais de 733 mil enfermeiros cadastrados nos conselhos de enfermagem e atuantes em diversos segmentos.

3. Engenheiro civil

Especialista em projetar, construir e manter infraestruturas como estradas, pontes e edifícios. A alta demanda por profissionais da área se dá pelos constantes projetos de infraestrutura e urbanização no país.

4. Especialista em marketing digital

Profissional que planeja e executa estratégias de marketing online para promover produtos e serviços. Com diversas empresas buscando melhorar a presença digital e atingir diferentes públicos, a demanda por colaboradores da área não para de crescer.

5. Técnico em enfermagem

Esse profissional auxilia enfermeiros e médicos no cuidado diário de pacientes, realizando procedimentos básicos de saúde. Assim como nos casos de pessoas graduadas em enfermagem, a procura por técnicos também continua em alta no Brasil.

A área de análise de dados poderá ser uma das mais importantes no mercado brasileiro até 2030 (Imagem: Gorodenk | Shutterstock)

6. Analista de dados

Profissional que coleta, processa e analisa dados para ajudar na tomada de decisões empresariais. De acordo com um estudo encomendado pela empresa de software TOTVS à H2R Pesquisas Avançadas, as profissões de analista e cientista de dados serão as mais importantes para o mercado brasileiro até 2030.

7. Advogado

Especialista em leis que representa clientes em tribunais, fornece consultoria legal e elabora documentos jurídicos. No caso, algumas áreas do direito apresentam uma demanda maior que outras.

8. Gestor de recursos humanos

Profissional que gerencia recrutamento, treinamento, desenvolvimento e bem-estar dos funcionários. À medida que as empresas valorizam a gestão eficiente de talentos e o desenvolvimento organizacional, a demanda por gestores de recursos humanos aumenta.

9. Médico

Responsável por diagnosticar e tratar doenças, realizar exames e prescrever tratamentos. Apesar do alto número de médicos no Brasil, ainda há uma grande demanda na área, principalmente devido à distribuição desigual de profissionais pelos estados.

10. Especialista em cibersegurança

Profissional que protege sistemas de informação contra ataques cibernéticos e garante a segurança de dados. Devido ao aumento de ameaças digitais e à importância da proteção de dados, a demanda por tais especialistas é crescente no Brasil e no mundo.