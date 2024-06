Principais causas dos ruídos no sistema de direção

O sistema de direção é responsável por levar o movimento do volante até a manga de eixo, fazendo com que as rodas girem, ou seja, possibilita que os movimentos no volante se transformem em manobras. Fazem parte desse sistema, diversos componentes, entre eles, volante, coluna, cruzeta, caixa, barra e terminais de direção e axiais. “Na hora da manutenção, para identificar de onde vêm os ruídos, todos os itens do sistema de direção devem ser checados, bem como o conjunto de peças da suspensão já que os barulhos podem vir tanto de um sistema como de outro”, afirma Leandro Leite, coordenador de Assistência Técnica e Garantia da Nakata.

Segundo o coordenador, a recomendação é verificar sempre se a suspensão está em boas condições, avaliando buchas de bandeja, pivô, bieleta, barra estabilizadora, amortecedor e coxim, ou seja, todo o conjunto de peças do sistema. No caso do sistema de direção, devem ser verificados terminais de direção e axiais, que estão ligados à caixa, bem como a coluna, a caixa e a cruzeta.

“Em alguns casos da direção hidráulica, os ruídos podem vir até mesmo de uma correia patinando ou de uma bomba hidráulica defeituosa. Por isso, para fazer um diagnóstico com precisão é muito importante fazer uma avaliação de todo o sistema”, conclui.

Além dos ruídos, Leite ressalta que outros fatores podem apontar problemas no sistema de direção, como comportamento instável do veículo, folga na direção, direção pesada, vibração no volante, entre outros.

