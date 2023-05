A partir desta segunda-feira (25), as 105 unidades de saúde de Curitiba ampliarão o horário de vacinação contra a covid-19 e contra influenza, de segunda à sexta-feira. Com isso, a aplicação destes imunizantes estará disponível das 8h até o horário de fechamento de cada unidade, que pode variar – a maior parte fecha às 19h.

Anteriormente, as vacinas contra a covid-19 e contra a gripe só eram aplicadas até as 17h. Essa ampliação de horário é mais uma medida da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba para aumentar a adesão da população à vacinação.

Orientação

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba orienta que os usuários cheguem com pelo menos 15 minutos de antecedência antes do horário de fechamento da unidade para receber qualquer vacina.

“Pedimos isso para que, caso precise abrir um novo frasco de vacina, que são multidoses, a equipe tenha tempo hábil para utilizar as demais doses em outras pessoas, evitando o desperdício de insumos”, explica a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

Além disso, de acordo com a secretária, esse tempo é importante também para que as equipes possam higienizar a sala de vacinação e armazenar devidamente os insumos para que tudo esteja pronto para ser utilizado no dia seguinte.

Desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19, em 2021, os pontos de vacinação funcionaram de segunda à sexta, das 8h às 17h, para que houvesse uma otimização dos insumos disponíveis – considerando a escassez das doses de vacina na época. A concentração da vacinação em período menor ajudava a eficiência na utilização dos frascos de vacina e evitava desperdícios.

“Neste momento, porém, em que há uma maior oferta de insumos, é possível ampliar o horário de vacinação para facilitar o acesso da população”, explica a secretária.

Balanço

Até dia 17 de maio, Curitiba aplicou um total de 278.993 doses da vacina contra a gripe, sendo 216.327 no público prioritário, considerado mais vulnerável. A cobertura de vacinação contra a gripe é de 31% do público prioritário de 698.578 pessoas.

Até o dia 15 de maio, a capital paranaense havia aplicado 270.177 doses da vacina bivalente anticovid. Até essa data haviam sido convocadas 1.161.573 pessoas com 30 anos ou mais. Ou seja, uma cobertura de 23,25% dos convocados.

Desde a última quarta-feira (18), a convocação da vacinação da bivalente foi ampliada para todos com 18 anos ou mais.

Ações de incentivo

Além de ampliar o horário de vacinação contra a covid-19 e contra a gripe, a secretaria tem feito outras ações para incentivar a vacinação na capital paranaense, como a busca ativa de faltosos realizada pelas unidades de saúde e envio de mensagem de convocação pelo aplicativo Saúde Já Curitiba.

Além do lançamento da campanha de comunicação “Quem Ama, Vacina”, em 2022 foram realizadas também quatro edições da Dia D em sábados e três edições de semana com horário estendido para vacinação. Somando as vacinas feitas somente nestas ações em 2022, as equipes da secretaria aplicaram 68,3 mil doses de imunizantes, o que impactou diretamente no aumento da cobertura vacinal de todas as vacinas.

No primeiro dia D de 2023, realizado em 15 de abril, foram aplicadas 13 mil vacinas, além de outras 2,1 mil das 19h às 20h, na semana de 10 a 14 de abril, na primeira edição do horário estendido para vacinação das unidades este ano.

