Esquina do medo?

Um acidente entre dois veículos na esquina entre as ruas Alcides Munhoz e Júlio Perneta, no bairro Mercês, em Curitiba, deixou uma pessoa ferida, no fim da manhã desta sexta-feira (23). O local é sinalizado, mas, segundo moradores e pessoas que trabalham na região, os acidentes e freadas nestes local são constantes.

A batida envolveu um Peugeot 208 vermelho com um Honda Fit preto. O passageiro do Peugeot precisou de atendimento do Siate devido às escoriações provocadas pelo airbag e por uma questão clínica, sendo encaminhado ao Hospital Evangélico. O veículo vermelho só parou ao bater contra uma caçamba. Testemunhas relataram que o Honda teria avançado na preferencial.

Esquina caótica e perigosa

Apesar de o locar ser sinalizado, com tartarugas no chão, placas e pinturas, a esquina é palco de constantes acidentes. O barulho da colisão chamou a atenção. Luize Vidotti, 33 anos, assessora executiva do Centro Hospitalar Nossa Saúde próximo ao local informou que a região é perigosa e um semáforo deveria ser instalado para evitar acidentes.

“Ouvi o barulho forte e já corremos para ajudar. Como a gente trabalha com saúde, temos enfermeiros que poderiam fazer os primeiros socorros. Não é a primeira vez, a cada 15 dias, ou quando não é toda semana, tem acidente. Acredito que um semáforo deveria ser colocado com urgência, pois tem muitas empresas e hospitais por aqui. O movimento durante todo dia é grande”, cobrou Luize.

E aí, prefeitura?

A Tribuna do Paraná cobrou a prefeitura para saber se existe algum plano para a colocação de um semáforo no trecho, mas até o momento da publicação da reportagem, não houve resposta.

*Com informações do repórter fotográfico Átila Alberti.

