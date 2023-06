Importante rua de Curitiba bloqueada após acidente inusitado com caminhão

Um acidente inusitado gerou grande transtorno para motoristas que precisaram utilizar a Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba, na manhã desta sexta-feira (23). Um caminhão carregado com um contêiner se enroscou em uma árvore que beirava a faixa mais à direita da rua. O galho quebrou e atingiu dois carros que estavam logo atrás. Ninguém ficou ferido.

O acidente ocorreu por volta das 7h30 e um bloqueio foi criado para a remoção do galho e limpeza da pista, o que gerou um mega congestionamento na região. Quem vinha pela Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza teve que desviar pela Rua Paulo Ziliotto. Ainda nessa semana, outro acidente envolvendo caminhão enroscado gerou grande congestionamento em Curitiba.

Nos carros atingidos ninguém ficou ferido, mas um dos veículos teve o para-brisas trincado por conta do choque com o galho da árvore.

Por volta das 10h30 equipes da prefeitura conseguiram finalizar o corte do galho com uma motosserra e a limpeza do trecho, que foi liberado para o trânsito de veículos.

*Com informações do reporter fotográfico Átila Alberti.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

