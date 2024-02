Neste domingo (25), Curitiba terá a etapa do Pátio Batel da Santander Track&Field Run Series. A corrida de rua conta com percursos de 5 km e 10 km, nos quais são esperados 1.600 participantes. O evento terá duas largadas, marcadas para 6h30 e 6h45 na Rua Hermes Fontes, 320, no Batel. A concentração tem início às 6h e a previsão é que o evento siga até às 10h.

Para garantir a segurança dos competidores e a fluidez do trânsito, os atletas compartilharão as vias com os veículos e o trânsito fluirá nas faixas à esquerda. Entretanto, durante a largada, o bloqueio da via será total.

A movimentação dos veículos será organizada por monitores do evento e agentes de trânsito da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran).

Confira os trajetos da corrida de rua no Batel

Para o trajeto de 5 km, com largada às 6h45, os participantes correm pelas ruas Hermes Fontes, Carneiro Lobo, Visconde de Guarapuava, Cândido Xavier, Sete de Setembro, General Mário Tourinho, Vicente Machado, Francisco Rocha, Av. do Batel, Carneiro Lobo e, finalizando o percurso, Rua Hermes Fontes novamente.

Já no trajeto de 10 km, com largada às 6h30, o percurso é pelas ruas Hermes Fontes, Carneiro Lobo, Visconde de Guarapuava, Cândido Xavier, Sete de Setembro, General Mário Tourinho, Vicente Machado, Desembargador Costa Carvalho, Carlos de Carvalho, General Mário Tourinho, Martim Afonso, Cândido Hartmann, Ângelo Sampaio, Av. do Batel, Carneiro Lobo e novamente nas Rua Hermes Fontes para a chegada.

Corrida de rua em Curitiba altera linhas de ônibus

Doze linhas de ônibus terão desvios, das 6h às 9h, por conta da realização da corrida Track & Field Run Series – Pátio Batel, com bloqueios de ruas na região do Batel, Campina do Siqueira e Seminário.

São elas:

010- Interbairros I (horário);

011-Interbairros I (anti-horário);

265-Ahú/Los Angeles;

365-Jd. Social/Batel;

366-Itupava/Hospital Militar;

380-Detran/Vic.Machado;

860-V.Sandra;

861-Tramontina;

862-Barigui;

865-Jd. Esplanada;

875-Bigorrilho;

876-Savoia.

Confira aqui todas as alterações.

