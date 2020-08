Mais 15 pessoas morreram e outras 513 foram diagnosticadas com covid-19 em Curitiba, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgado nesta quinta-feira (13). Com os novos dados, o total de óbitos por novo coronavírus subiu para 766 e o de casos confirmados, chegou a 25.963. Entre os moradores da capital que testaram positivo, 4.584 seguem na fase ativa da doença, sendo considerados potenciais transmissores do vírus Sars-CoV-2. Número que tem apresentado pouca variação nos últimos dias e que segundo a SMS, mostra a estabilização da propagação da doença.

“Temos mantido essa média de 4.000 a 4.500 casos ativos. E isso é o reflexo da atitude mesmo das pessoas, de não transmitirem para o próximo e de evitarem a transmissão do vírus. E a gente agradece o respeito às normas básicas, que hoje nós temos todos que cumprir”, ressaltou a médica infectologista da prefeitura de Curitiba, Marion Burger.

Ainda de acordo com o novo boletim, 20.513 pacientes já venceram a covid-19. Além deles, outras 560 pessoas que apresentam sintomas suspeitos da doença aguardam os resultados dos exames, a maior parte delas, internadas em hospitais públicos e particulares. E 16 falecimentos também são investigados pelas autoridades de saúde municipais.

15 famílias em luto

Mais 10 homens e cinco mulheres que moravam em Curitiba perderam suas vidas para a covid-19. Nove dos novos óbitos aconteceram nos últimos dois dias e apenas um estava em investigação. As novas vítimas tinham idades variando entre 35 e 86 anos.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, deste grupo, somente seis vítimas tinham menos de 60 anos, mas todas possuíam fatores de risco para complicações provocadas pela infecção por novo coronavírus.

Nos leitos dos hospitais

Em Curitiba, 567 pacientes com covid-19 estão internados atualmente em hospitais públicos e particulares, entre eles, 244 ocupam em leitos em unidade de terapia intensiva (UTI). Já nos 355 leitos de UTI exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS), a taxa de ocupação é de 83%, nesta quinta-feira. E segundo a prefeitura, ainda há 62 leitos de UTI do SUS livres nos hospitais da capital.

Além do número de casos ativos, a taxa de ocupação das UTIs da rede pública também tem mostrado estabilização, como explica a secretária municipal de Saúde, Márcia Huçulak. “Uma boa notícia é que estamos essa semana mantendo a nossa taxa de ocupação de UTI em 82%, 83% por cento, desde segunda-feira. A gente também observou-se uma diminuição dos quadros respiratórios tanto em UPAS, quanto em unidades de saúde”, apontou a secretária, que após muitas broncas dadas durante a pandemia, aproveitou para agradecer o apoio da população nesta quinta-feira.

“A gente agradece a todo cidadão e cidadã que têm nos apoiado e têm entendido esse momento da pandemia, especialmente as pessoas com quadros (respiratórios), que têm se mantido em isolamento e têm proporcionado também, essa diminuição da circulação do vírus, a quebra da corrente de transmissão. Isso é bem importante e essa atitude tem permitido que a cidade se encontre em sua situação atual”, disse Márcia.

