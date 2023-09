Estreia no próximo dia 7 se outubro, nas tardes da RPC TV, reality show O Grande Assador, um programa especial para quem ama churrasco. A novidade da programação da rede de televisão mais querida dos paranaenses vai levar o espectador para o maravilhoso mundo dos assados, além, é claro, de adicionar nessa mistura aquela competição divertida e emocionante entre os participantes.

Serão cinco programas, com quadro duplas de novidades, com a final marcada para o dia 11 de novembro, ao vivo, com a participação dos espetadores. Ou seja, a galera vai poder votar e ajudar a escolher o grande campeão.

Nessa primeira edição, quem vai comandar o programa é o experiente mestre churrasqueiro e empresário Marcos Canan, dono da Bull Prime. As grelhas e espetos das estações de trabalho terão como participantes os representantes do Paraná em reality shows da TV Globo, como os ex-BBBs e também ex-participantes do The Voice, que formarão quatro duplas na disputa pelo troféu. .

A cada episódio, o anfitrião receberá um jurado convidado que irá avaliar, ao seu lado, os pratos preparados pelos churrasqueiros participantes. “Desde o inicio a ideia era trazer personalidades que se destacam nas suas profissões e curiosos. Nessa edição temos a participação de ex-participantes paranaenses do BBB e do The Voice. “Tem gente que conhece da arte, mas também quem não faz ideia de como preparar um churrasco”, explicou o apresentador Marcos Canan,

A ideia do reality surgiu há alguns anos. “O projeto foi idealizado por mim há dois anos. Então fomos convidados pela RPC para levar o programa para lá e ficamos em êxtase. O pessoal da RPC ajudou a evoluir muito o programa, pois agora temos uma estrutura, pessoas inteligentes e o resultado ficou incrível”, disse Canan.

O programa é voltado a quem ama fazer churrasco, mas para quem também não faz ideia de como fazer. “A ideia é trazer a essência do churrasco para as pessoas, de forma divertida e com conteúdo, com erros e acertos, mas numa competição em que alguém será o vencedor”, explicou.

Os pratos preparados no programa serão apresentados para três jurados, entre eles dois fixos: o apresentador e o recém premiado chefe 5 estrelas do Prêmio Bom Gourmet, Danilo Takigawa, titular do Restaurante ASU.

Os outros também são personalidades conhecidas na cidade, entre eles o ex-lutador Wanderley Silva e o primeiro paranaense a jogar a NBA, o ex-atleta Rolando Ferreira, além da empresária Rosane Radecki, chef do Restaurante Girassol, do Palmeira, e Zeiva Buchmann, mãe da atriz Kéfera Buchmann e esposa do jornalista esportivo Paulo Mosiman, o Foguetinho.

“O objetivo é levar entretenimento de qualidade e apresentar o mundo do churrasco de diferentes formas. Os participantes entenderam que é uma competição, então temos pressão, entusiasmo, entrega, desafio, competitividade. Tenho certeza que as pessoas vão se encantar com o programa”, afirmou Canan.

Aposta na produção local

O diretor de programação da RPC, Marcelo Dias Lopes, exaltou a qualidade da produção “caseira” e a escolha por uma temática tão cara aos espectadores. “A expectativa é enorme, exatamente pelo que o churrasco desperta nos paranaenses, o quanto a turma gosta de churrasco, e pelos participantes, que já são conhecidos do nosso público”.

Gravado em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, o programa é a nova aposta da RPC, que colhe resultados espetaculares das produções próprias. “Somos uma das poucas afiliadas que ocupa integralmente os horários chamados optativos, que são para as produções locais. Estamos apostando muito nestes formado, agora em temporadas, pois os resultados de audiência são espetaculares”, orgulha-se.

As estrelas do programa

Cada celebridade terá um convidado para formar sua dupla. São eles?

Cezar Lima (campeão do BBB 15) e o amigo Felipe Gruber

Marcelo Zagonel (finalista do BBB 14) e Tatiele Poliana (BBB 14)

Gustavo Marcengo (BBB 22) e sua mãe, Sandra Batista.

Douglas Ramalho (finalista do The Voice 2020) e Pedro Ruiz Neto (cantor)

