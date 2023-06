Estão abertas até o próximo dia 7 de julho as inscrições para concorrer às 213 bolsas de estudo para o 1º ano do Ensino Médio no Colégio Sesc São José, em Curitiba.

A bolsa educacional concedida pelo Sesc PR aos alunos selecionados no processo seletivo é integral, ou seja, além da gratuidade em todo o Ensino Médio, estão inclusos o uniforme, material didático, curso de qualificação profissional oferecido pelo Senac, almoço nos dias em que houver aula em contraturno escolar, atividades recreativas, cerimônia de formatura ao término do terceiro ano, além de acesso a todos os serviços das unidades do Sesc PR.

Como concorrer às bolsas

Para concorrer a uma das bolsas de estudo para o próximo ano, o candidato deve comprovar renda bruta familiar de até três salários mínimos, estar em processo de conclusão do nono ano do Ensino Fundamental no ano de 2023, ser dependente ou trabalhar do comércio de bens, serviços e turismo ou ser estudante da rede pública de ensino da Educação Básica.

As inscrições serão realizadas presencialmente no Colégio Sesc São José, mediante agendamento prévio.

Outras informações podem ser obtidas na secretaria do Colégio Sesc São José, na Praça Rui Barbosa, 661, ou pelos telefones (41) 3326-2390 (WhatsApp), (41) 2105-5200, pelo e-mail colegio.saojose@sescpr.com.br ou AQUI.

Prova de Conhecimento

O processo seletivo para os alunos interessados em concorrer às vagas no Colégio Sesc São José inclui uma prova de conhecimentos, que está prevista para ser aplicada no dia 12 de agosto. A avaliação será composta por 20 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Matemática e 10 de Português.

O Sesc PR oferece um curso preparatório, online e gratuito para a prova. O intuito das aulas é a resolução de questões e a revisão de conteúdos. O candidato poderá se inscrever de acordo com a disponibilidade das turmas de Português e de Matemática.

Colégio Sesc São José

Resultado de uma parceria do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR com o Grupo Bom Jesus, desde 2009, o colégio já formou dez turmas, totalizando 2.642 formandos, e tem possibilitado o acesso gratuito à educação inovadora e de qualidade.

O colégio utiliza a Metodologia de Ensino Bom Jesus, que proporciona a iniciação científica e prepara o aluno para o ingresso no Ensino Superior, tanto é verdade que nesses 13 anos de parceria, mais de 71% dos alunos foram aprovados em cursos superiores.

O curso também prepara o aluno para o mercado de trabalho, permitindo que ele desenvolva competências e habilidades.

