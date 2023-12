Chuva provoca alagamento e estragos por Curitiba neste domingo

A chuva que caiu em Curitiba neste domingo (10) foi considerada leve/moderada, mas provocou quedas de galhos e árvores e alagamento de rua. Não houve registros de desabrigados e desalojados.

Segundo a prefeitura, na estação pluviométrica da Defesa Civil localizada no bairro Cajuru foram registrados 35 mm de chuva. Foi a estação que registrou o maior acumulado pluviométrico. A rajada de vento foi de 20,5 km/h, registrado na estação do SIMEPAR, localizada no bairro Jardim das Américas.

Entre as ocorrências, a Rua João Crysóstomo da Rosa, no Cajuru foi alagada. Queda de árvores ou galhos foram registradas na Rua Padre Anchieta, 849, no bairro Mercês; Rua Visconde de Nacar, Centro; Rua Governador Jorge Lacerda, no Guabirotuba; Rua Waldemar Cavanha, Campo Comprido; Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, no CIC e Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, no Hauer.

