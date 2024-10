Chuva intensa em Curitiba faz ‘dia virar noite’ nesta quarta-feira; veja vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A manhã de quarta-feira (23) foi de chuva em Curitiba. Em vários pontos, no Centro e em outros bairros da capital, o temporal foi intenso e “escureceu o dia”. A cidade estava em alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Aliás, quem também acertou a previsão nesta manhã foi o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), e o acumulado de chuva em Curitiba pode ultrapassar os 4,5 milímetros, número que era previsto pelo Simepar. Para os próximos dias, uma frente fria é esperada na região.

“Na quinta e na manhã de sexta-feira (25), (a frente fria) provoca tempestades e ventos fortes, caindo assim, a temperatura. É preocupante, com ventos de 60 a 70 km/h causando estragos. Atinge mais a região da metade sul, inclusive na Grande Curitiba”, disse Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.

Chuva em Curitiba. Vídeo: Atila Alberti/Tribuna do Paraná

Quanto ao ciclone extratropical que deve atingir o Rio Grande do Sul, o fenômeno não deve pintar pelo Paraná, pois deve seguir pelo oceano.

Frio no fim de semana

Quanto à queda de temperatura, a previsão aponta para um fim de semana frio em Curitiba, com a mínima de 15°C no sábado (26). “Estamos essa semana com temperaturas mais amenas na região de Curitiba, mas não vai ser muito diferente ao que já estamos tendo”, completou Paulo.