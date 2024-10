BR-376 tem grave acidente envolvendo sete veículos e feridos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente envolvendo nada menos que sete veículos, na BR-376, trecho do Contorno Sul, em Curitiba, deixou duas pessoas feridas, na manhã desta quarta-feira (23). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 8h15, a batida foi entre um caminhão, uma van e cinco veículos de passeio.

Com o trânsito lento devido a um radar de velocidade, o veículo mais pesado veio a colidir na lateral e na traseira de alguns carros que estavam parados. Duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital do Trabalhador com ferimentos leves.

O acidente, bem como a necessidade de atendimento por parte dos socorristas, provocou um enorme congestionamento no trecho, que normalmente ja é bem engarrafado no começo do dia.

Foto: Divulgação/PRF.