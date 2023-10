A chuva deu uma trégua na manhã no começo desta quinta-feira (05), em Curitiba. A previsão do Simepar aponta que ela irá retornar antes do almoço, mas de maneira reduzida se comparada com o que ocorreu na quarta-feira (04). A expectativa que o volume d´água chegue próximo dos 30 mm, bem abaixo dos 69 mm registrados nesta quarta-feira (04) na capital paranaense, segundo a Defesa Civil. Curitiba segue em alerta amarelo de tempestade, nível perigo potencial.

De acordo com o Simepar, a previsão do tempo para quinta-feira segue bastante instável no Estado, ainda em função da presença de um sistema frontal na altura do Sul do Brasil. Em vários setores as chuvas ocorrem a qualquer momento do dia, com possibilidade de tempestades.

A previsão do tempo para Curitiba indica que as temperaturas nesta quinta-feira fiquem entre os 14 e 19ºC. Se somados, o nível de chuva até a próxima segunda-feira (09) podem chegar aos 101 milímetros. A chuva em Curitiba foi tão grande que até uma obra em uma importante avenida chegou a ser suspensa na capital.

Chuvão para o interior do Paraná

A expectativa da precipitação ser mais expressiva entre o leste e o norte do Paraná, ou seja, no litoral, Região Metropolitana de Curitiba, parte dos Campos Gerais e no norte pioneiro. No oeste e sudoeste, setores onde tivemos várias tempestades na quarta-feira com um tornado causando prejuízos, é baixa a condição para chuvas significativas.

Ainda sobre a chuva de quarta na capital paranaense, o volume pluviométrico chegou a 69 mm na Estação Meteorológica de Defesa Civil de Curitiba, localizada no Bairro Portão. Já os ventos, tiveram rajadas de 47,5km/h. Em Colombo, na Região Metropolitana, um muro de uma residência desabou com a chuvarada.

O tempo fechado vai permanecer até o fim de semana. Existe a possibilidade de termos nos próximos dias, um recorde histórico próximo de 200 mm, o que passaria o volume de água de todo o mês. Curitiba está em um alerta de temporal amarelo, nível perigo potencial, nesta quinta-feira. O alerta amarelo de tempestade tem validade, pelo menos, até esta quinta-feira.

Chuva provoca estragos por todo o Paraná

De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil do Paraná às 18 horas de quarta, 12 municípios foram atingidos com as fortes chuvas. No total, mais de 3.700 mil paranaenses foram afetados. Houve ainda 805 casas danificadas, 50 pessoas desabrigadas e 26 desalojados.

A cidade mais atingida foi São Jorge do Oeste, que registrou 400 casas danificadas pela forte chuva de granizo. São 1,6 mil pessoas afetadas no município pelo mau tempo.

