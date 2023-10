Um trecho da movimentada Avenida Anita Garibaldi, no trecho do bairro Ahú, em Curitiba, está passando por obras de asfalto e, por isso, tem pontos de bloqueio. Segundo a prefeitura de Curitiba, a obra ocorre num trecho de 950 metros, na esquina da avenida com as ruas Tomazina e Coronel Amazonas Marcondes.

O trânsito no local está em meia pista no sentido centro-bairro, para a intervenções de fresa e recape no asfalto. Por conta da tempestade que atingiu Curitiba as obras foram interrompidas temporariamente, nesta quarta-feira (4), mas a via permanece em meia-pista e sinalizada com placas e cones.

Obra de novo asfalto na avenida

A Anita Garibaldi está recebendo novo pavimento, feito com asfalto borracha (massa asfáltica que conta com pneus descartados na composição), ao longo de 950 metros, no trecho até a Rua Coronel Adyr Guimarães.

Os trabalhos estão sendo feitos por equipes contratadas pela Superintendência de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo Municipal (SGM). A estimativa é que a intervenção total seja concluída em uma semana, dependendo das condições climáticas.

Trecho tem nove linhas de ônibus

Aquele trecho da Avenida Anita Garibaldi é itinerário de nove linhas de ônibus, entre convencionais, alimentadoras e de ligeirinho (Barreirinha; Anita Garibaldi; Barreirinha/Guadalupe; Ahú/Los Angeles; Estribo Ahú; Paineiras; Santa Gema; Fernando de Noronha/Laranjeiras e Caiuá/Cachoeira). É importante a atenção dos motoristas para o compartilhamento da via de forma segura.

A Anita Garibaldi está recebendo novo pavimento, feito com asfalto borracha, ao longo de 950 metros, no trecho até a Rua Coronel Adyr Guimarães. Foto: Fábio Decolin/SMCS.

