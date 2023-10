Temporal em Curitiba e RMC: 47 cm de água acumulada e destruição

A forte chuva que atingiu Curitiba e região metropolitana durante quase toda esta quarta-feira (04) provocou estragos. Em Colombo, uma das cidades mais atingidas, um muro de arrimo de uma casa no Jardim Monza cedeu e destruiu parte de uma construção. Em Curitiba, a chuva acumulada provocou aumento de 47cm de elevação no volume do Córrego Bigorrilho.

Houve quedas de árvores por toda a cidade. Segundo o registro da Defesa Civil de Curitiba, 20 solicitações de quedas de galhos de árvores foram registradas pelo telefone 156. Um pedido de fornecimento de lona no Tatuquara foi realizado.

Enquanto Curitiba, até o início da noite desta quarta-feira, não registrou pontos de alagamentos, nem desalojados e desabrigados, a chuva em Colombo causou prejuízos para a família de Bruno Henrique Castro. Ele teve a casa que estava em construção atingida por um muro. Com o impacto, parte da obra acabou sendo perdida.

“O muro já tinha cedido na parte da frente, veio a chuva e derrubou. A nossa casa está na parte de baixo de onde caiu o muro. Como estamos construindo, vamos ver o que podemos fazer. Ainda vamos ver o que vai ser”, conta Bruno.

Ainda em Colombo, no Centro, uma queda de árvore gigante provocou o bloqueio da Rua Walfrido Ceccon. Parte o trânsito precisou ser desviado durante toda a tarde desta quarta-feira.

Tornado em Cascavel

Um tornado na região de Cascavel deixou um rastro de destruição por onde passou na manhã desta quarta-feira. Casas ficaram destelhadas, galpões tiveram a cobertura retorcida e árvores foram arrancadas pela raiz com a força do vento.

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o tornado foi categorizado como um do tipo F2 pela escala Fujita, que vai do F0 ao F5. A análise foi feita pelo meteorologista Marcos Jusevicius, que usou como base vídeos da região, em especial os registros feitos por sobrevoo de helicóptero em áreas atingidas.

Chuva provoca estragos por todo o Paraná

De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil do Paraná às 18 horas desta quarta-feira, 12 municípios foram atingidos com as fortes chuvas. No total, mais de 3.700 mil paranaenses foram afetados. Houve ainda 805 casas danificadas, 50 pessoas desabrigadas e 26 desalojados.

A cidade mais atingida foi São Jorge do Oeste, que registrou 400 casas danificadas pela forte chuva de granizo. São 1,6 mil pessoas afetadas no município pelo mau tempo.

