Um tornado próximo de Cascavel, na região Oeste do Estado, provocou um rastro de destruição por onde passou na manhã desta quarta-feira (04). Uma área de instabilidade muito intensa passou pelo Paraná e provocou a formação do fenômeno.

Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná, Simepar, o tornado foi categorizado como um do tipo F2 pela escala Fujita, escala que vai de F0 até F5. A análise feita pelo meteorologista Marcos Jusevicius foi realizada com base nas evidências mostradas pelos vídeos da região, em especial registros feitos por sobrevoo de helicóptero em áreas atingidas.

Fotos: reprodução / Facebook.

Marcos Jusevicius explica que uma área de instabilidade muito forte passou pela região Oeste, Central, atingindo o Leste do Estado e se encaminha para o estado de São Paulo. “Dentro desta instabilidade, diversas tempestades se formaram, e especificamente na cidade de Cascavel, ela foi intensa suficiente para provocar a formação de um tornado”, explica.

Um boletim emitido pela Defesa Civil Estadual nesta quarta-feira aponta que dez municípios foram atingidos com o mau tempo. Ao todo, 988 pessoas foram afetadas e 167 casas danificadas. Além de Cascavel, os municípios Antônio Olinto, Paula Freitas, Paulo Frontin, Sulina e Vitorino registraram afetados pela chuva.

