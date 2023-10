Temporal que atingiu Curitiba na manhã desta quarta-feira deixou estragos em alguns bairros da cidade. Segundo o Simepar, Curitiba recebeu pancadas de chuva com rajadas de vento de 47,5 km/h e uma precipitação acumulada de 20 milímetros. Houve queda de árvores em quatro bairros.

A medição dos 20 milimetros ocorreu no bairro Tatuquara, o mais atingido pela chuvarada desta manhã. Lembrando que Curitiba está sob um alerta laranja de temporal emitido pelo Inmet e válido até pelo menos às 10h de quinta-feira (05).

Segundo a prefeitura de Curitiba foram 6 quedas de árvores nos seguintes bairros: Bigorrilho, Guaíra, Campo Comprido e Santa Quitéria

Segundo a previsão do tempo para Curitiba do Simepar, pode vir mais chuva nesta quarta-feira e nos próximos dias. A tarde pode ter nova pancada de chuva. De quinta até domingo, pelo menos, mais água. Curitiba pode chegar a ter 115 mm de chuva acumulada.

