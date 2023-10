Pouco mais de quatro meses após o registro de um trote violento praticado por alunos do curso de Engenharia Mecânica, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) resolveu punir 14 acadêmicos por envolvimento no caso. As penas variam em suspensões que vão de 30 a 45 dias, dependendo da gravidade e dos atos praticados por cada um dos estudantes. Veja abaixo o vídeo gravado no dia do trote.

RELEMBRE – Vizinhos presenciam trote violento de estudantes em Curitiba: “barbárie e tortura”

O trote foi registrado em maio deste ano, foi filmado e ganhou repercussão nas redes sociais. O fato não foi em campus da universidade, mas em via pública próximo ao Centro Politécnico, no Jardim das Américas, em Curitiba (PR).

O caso era investigado pela Pró-reitoria de Assuntos Estudantis. A universidade afirmou que, apesar de o caso não ter sido no ambiente da instituição, os alunos infringiram regras que confrontam o regimento geral, além de a universidade não compactuar com ato de violência de qualquer espécie.

VIU ESSA? Tornado no Paraná deixa rastro de destruição nesta quarta-feira

Entre as condutas reprováveis descritas estão ofensa à integridade moral, física e à saúde dos envolvidos. A UFPR elenca ainda atitudes que sejam ofensivas à moral e aos bons costumes.

LEIA MAIS – Concurso público na região de Curitiba tem 10 vagas e salário de R$ 14,7 mil

Vídeo

No vídeo que circulou pelas redes sociais, um grupo de calouros aparecia de joelhos e com as mãos apoiadas ao chão enquanto os veteranos passavam algum tipo de produto nas costas deles. Com as penalidades previstas, os 14 envolvidos ficarão proibidos de ingressarem em sala de aula durante o período determinado. Ao menos sete deles terão de cumprir 45 dias de suspensão.

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba Ô saudade! Coração Melão, 1250, Moustache; Qual destas baladas antigas de Curitiba você já foi?