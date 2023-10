Motorista de carreta morre baleado após briga de trânsito na BR-116

Uma briga de trânsito terminou em morte na tarde desta quarta-feira (04), na BR-116, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um vigilante que executava a escolta de uma carga de explosivos se desentendeu com um motorista de uma carreta.

Os dois veículos se envolveram em uma colisão. O vigilante então atirou duas vezes contra o motorista da carreta, que acabou morrendo no local.

LEIA TAMBÉM:

>> Cegonheiros insistem em infração em importante avenida de Curitiba e ‘tomam bronca’ da Setran

>> Temporal em Curitiba e RMC: 47 cm de água acumulada e destruição

O vigilante foi conduzido até a Delegacia de Polícia Judiciária para a apuração dos fatos. O outro vigilante, que se feriu na colisão, foi socorrido pela concessionária e encaminhado ao Pronto Socorro do Cajuru.

A PRF isolou o local e acionou a Perícia Técnica. Os dois veículos seguiam para São Paulo. Após a perícia, os veículos foram liberados.

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba Ô saudade! Coração Melão, 1250, Moustache; Qual destas baladas antigas de Curitiba você já foi?