O caso de Suellen Rodrigues, 29 anos, morta pelo ex-marido Jaminus Quedaros Aquino na frente dos dois filhos, completou um ano no dia 31 de outubro e a família da vítima ainda espera por justiça.

A mulher foi baleada pelo ex-marido em frente à Escola Municipal Professora Donatilla Caron dos Anjos, localizada no bairro Cajuru, em Curitiba, quando estava deixando os filhos no primeiro dia de aula. Suellen morreu na hora.

Um ano depois do crime, a família da mulher espalhou cartazes em terminais de ônibus de Curitiba e colocou mensagens em cinco outdoors da cidade com o objetivo de relembrar o caso e tentar acelerar o julgamento do advogado e ex-policial que está preso.

RELEMBRE O CASO

Em entrevista para a RPC, Rildo Rodrigues, pai de Suellen, afirmou que deseja justiça pela morte da filha. “As famílias que já passaram por isso sabem que a dor é grande, mas a gente não quer que outras famílias paguem por um crime desse que foi cometido”, declarou.

A vítima tinha boletim de ocorrência denunciando ameaças e também tinha uma medida protetiva, que foi descumprida pelo ex-marido. Por conta disso, a justiça havia decretado a prisão dele. Entretanto, o ex-policial não foi detido por conta da proibição de prisão no período eleitoral, em 2023.

Esse caso motivou o Projeto de Lei nº 2.959 que inclui a violência doméstica como mais uma exceção nos casos de prisão no período eleitoral. O projeto, que cita a morte de Suellen como justificativa, está tramitando no Congresso Nacional.

Ex-marido está preso em cela separada

O crime foi registrado por câmeras de monitoramento em frente a escola. Após atirar e matar Suellen, Aquino tentou fugir. Dias depois do crime, em 3 de novembro de 2022, o acusado se apresentou à Polícia Civil e foi detido.

Desde então, o ex-policial está preso em uma cela separada. Ele foi denunciado pelos crimes de homicídio, descumprimento da medida protetiva e por matar a ex-esposa na frente dos filhos. No entanto, ainda não foi declarado se Aquino vai ou não a júri popular.

Em entrevista divulgada no Meio Dia Paraná, advogado da família de Suellen, Jackson Balls revelou que acredita que o processo está demorando mais do que o normal, com muitos recursos por parte da defesa.

