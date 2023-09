Casal suspeito de invadir celular roubado e divulgar fotos íntimas é preso em Curitiba

Um casal, com 36 e 37 anos de idade, suspeito dos crimes de receptação, invasão de dispositivo informático e divulgação de foto de nudez sem autorização da vítima, foi preso preventivamente em Curitiba, na manhã desta segunda-feira (25). As capturas foram realizadas por equipes da Polícia Civil do Paraná (PCPR), no bairro Tatuquara.

Segundo o delegado da PCPR José Barreto, as investigações foram iniciadas após os indivíduos roubarem o celular da vítima, de 22 anos, e realizarem ameaças online para desbloquear o aparelho.

“Com o desbloqueio do celular, as redes sociais da vítima foram invadidas e fotos de nudez compartilhadas. Após diligências, verificamos que o casal era responsável por receptar o celular e cometer outros crimes”, explica Barreto.

Celulares, computadores e máquinas de cartão

Durante a ação, os policiais civis também cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência dos suspeitos. Lá foram apreendidos computadores, celulares e máquinas de cartão de crédito.

De acordo com a PCPR, o casal foi encaminhado ao Núcleo de Combate ao Cibercrimes em Curitiba, para os procedimentos cabíveis.

