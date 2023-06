Carro é destruído dentro de garagem por coquetel molotov, em Curitiba

Um carro estacionado em uma garagem no bairro Pilarzinho foi destruído por um incêndio, na madrugada desta quinta-feira (08). A suspeita dos donos do veículo é que a ação tenha sido criminosa, com um coquetel molotov. O caso aconteceu por volta das três e meia da manhã, quando a família ouviu o barulho da explosão.

A Polícia Militar foi ao local e o Corpo de Bombeiros controlou as chamas. Ninguém ficou ferido e o caso é investigado.

