Um acidente envolvendo um caminhão deixa a BR-376, sentido Santa Catarina, interditou por algumas horas na manhã desta sexta-feira. O veículo fez “L” e travou a pista na altura do quilômetro 673.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente motivou a interdição de pista na unidade da corporação, no km 662 crescente. Ainda não há previsão de liberação, mas já existe fila de aproximadamente 5 km.

Por volta das 10h a PRF informou que o fluxo já estava liberado. Porém pode haver lentidão até que tudo flua novamente.

Antes de sair de casa, é possível acompanhar o movimento nas estradas em tempo real, pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF. Confira:

