Campanha arrecada doações para vítimas das enchentes no Paraná

Há mais de 30 dias os moradores de União da Vitória, no sul do Paraná, enfrentam a terceira maior enchente no município. O rio Iguaçu, que corta a cidade, chegou a cravar mais de 8,38 metros em seu auge e atinge, até o momento, 6695 residências e 17996 pessoas, conforme o mais recente boletim divulgado pela comunicação da Prefeitura Municipal.

Sensibilizadas pelo impacto das cheias e de suas consequências para reforçar as ações que já ocorrem no município, empresas ligadas à Hotmilk, ecossistema de inovação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR), e todo o time da empresa CargOn, empresa de logística com tecnologia aplicada atuante no setor de cargas pesadas, ambas com sede em Curitiba, mobilizam uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar às famílias atingidas pelas cheias.

A cidade já viveu situação semelhantes nos anos de 2014, 1992 e 1983, está mobilizando esforços em ações sociais para lidar com as enchentes atuais. Voluntários estão atuando incansavelmente em diversas frentes, oferecendo apoio e assistência às famílias afetadas.

Nos abrigos, as necessidades básicas estão sendo supridas, com a distribuição de três refeições diárias, doações de roupas, medicamentos e outros itens essenciais. A descida do rio é bem lenta – cerca de 5 centímetros por dia – exigindo uma força-tarefa local e regional.

A ideia da arrecadação partiu do CEO da logotech, Denny Mews. “Precisamos ajudar”, resume. A iniciativa de oferecer ajuda teve uma ótima receptividade entre o grupo de empresários de tecnologia da qual a CargOn faz parte e logo, nasceu a campanha de arrecadação.

“Sabemos que a volta para casa das famílias exigirá muito trabalho e muito material de limpeza. Por isso, estamos reunindo doações em dinheiro, repassando aos voluntários de União da Vitória, para que possam reverter o valor na compra de produtos para esta finalidade”, explica.

As doações estão sendo direcionadas ao grupo de apoio estabelecido no 27º Batalhão da Polícia Militar, que adotou o nome ‘Batalhão do Bem’, devido à quantidade de apoiadores e ao quartel da cidade que se tornou o quartel-general das operações de ajuda às famílias afetadas pelas cheias. A campanha arrecada fundos até o dia 19 de novembro.

“Ficamos, de fato, sensibilizados com mais esta enchente na cidade de União da Vitória. Esperamos realmente que essa pequena força-tarefa signifique muito. Estamos juntos com a comunidade atingida e desejamos que prontamente a situação se reestabeleça”, sinaliza o CEO da CargOn.

Quem quiser doar pode enviar qualquer quantia para o PIX 07134921/0001-96 (CNPJ) do Supermercado Chipitoski até o dia 19 deste mês.

