Câmara de São José dos Pinhais vai investigar falta de merenda nas escolas

A Câmara Municipal de São José dos Pinhais abriu uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), nesta terça-feira (05), para investigar a falta de merenda nas escolas do município. Por conta de problemas na distribuição dos alimentos, as aulas foram suspensas em 20 escolas municipais e em todos os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) nesta terça.

O anúncio da CPI foi feito pelo presidente da Casa e vereador Allax Siqueira (PTB), durante a 77ª Sessão Ordinária. Siqueira também encerrou a sessão repudiando a situação.

A CPI que investigará a situação será composta por cinco vereadores. Além da falta recente de merenda escolar, o documento também traz informações sobre a ausência de uniformes e transporte, assim como obras, reparos e vagas nas creches.

Depois do fim da sessão desta terça, os parlamentares seguiram a pé até a prefeitura. Segundo eles, o objetivo era se reunir com a prefeita Nina Singer para discutir o plano de ação enviado pela Objetiva Alimentação e Facilities, empresa terceirizada responsável pelas merendas.

No início da tarde desta terça-feira (05), a prefeitura falou sobre a situação e informou que havia dado o prazo de 24 horas para a empresa apresentar uma solução. A Objetiva também se pronunciou e mostrou um plano para normalizar a distribuição das merendas nas escolas de São José dos Pinhais.

