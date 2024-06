Equipes do Brasil se destacam em competição mundial da Volvo

Equipes das concessionárias Suécia (GO), Auto Sueco Centro Oeste (MT), Treviso (MG), Gotemburgo (BA) e Dipesul (RS) representarão o Brasil na final do VISTA, competição internacional entre profissionais de serviços da marca. Além delas, mais uma equipe do Peru, de Huancayo, estará presente pela América Latina na etapa final da disputa, em setembro, na sede da marca em Gotemburgo, Suécia.

O VISTA – Volvo International Service Training Award – é um evento que reúne as equipes dos concessionários da marca em todo o mundo com o objetivo de aprimorar experiências e elevar a qualidade dos serviços a padrões globais. Realizado a cada dois anos, é uma verdadeira gincana de conhecimento em mecânica e mecatrônica, numa disputa em várias fases eliminatórias ao longo de oito meses, nos cinco continentes. Os finalistas da América Latina foram definidos após uma acirrada semifinal regional, realizada na fábrica da Volvo em Curitiba (PR) esta semana. Outras semifinais aconteceram na Itália (equipes da Europa, Ásia e África), Estados Unidos (equipes da América do Norte).

“O VISTA proporciona muita troca de experiências e nos ajuda a ter equipes mais capacitadas e preparadas. Todo esse aprendizado impacta diretamente na qualidade do serviço das nossas concessionárias, com tecnologia e processos de ponta em benefício dos nossos clientes”, afirma Carlos Banzzatto, diretor de experiência do cliente & serviços da Volvo na América Latina.

Além dos mecânicos, a competição visa também aprimorar a capacidade do pessoal das áreas de garantia, peças de reposição e administradores. “O VISTA é uma iniciativa que une profissionais das diversas áreas de serviços e eleva o conhecimento de toda a rede de concessionárias Volvo. No final, isso leva a um melhor atendimento e maior satisfação do cliente”, assegura Aline Steiner, head de desenvolvimento de competências da Volvo na América Latina.

VISTA 2024

Ao todo, este ano a competição contou com a inscrição de mais de 16 mil participantes em quatro mil equipes. Na América Latina, foram 2.793 inscritos em 723 times. Um dos destaques foi o aumento da participação feminina em 15% na região. Após rodadas eliminatórias, a etapa semifinal desta semana reuniu 20 grupos e 80 pessoas representando concessionárias Volvo de todo o continente.

A primeira edição do VISTA foi em 1957, no começo apenas para mecânicos da Volvo na Suécia. Ao longo das décadas, a competição se expandiu e hoje tem abrangência global, com a participação de equipes de mais de 100 países. (Fotos: Volvo Divulgação).