Sem merenda, 20 escolas de São José dos Pinhais têm aulas suspensas

As aulas em 20 escolas municipais e em todos os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foram suspensas nesta terça-feira (05) por conta de problemas na distribuição das merendas escolares.

A distribuição das merendas no município é um serviço terceirizado e, desde a última sexta-feira (1º), passou a ser realizado pela Objetiva Alimentação e Facilities, empresa de São Paulo. Entretanto, já no primeiro dia de operação, alguns estudantes ficaram sem as refeições.

De acordo com o portal G1 Paraná, o contrato entre a Prefeitura de São José dos Pinhais e a empresa passa dos R$ 24 milhões e o serviço deve ser prestado por 105 dias letivos.

Por meio de nota, a prefeitura informou que tomou a decisão de suspender as aulas no período da tarde desta terça depois que constatou as dificuldades da empresa em garantir a distribuição das merendas. Além disso, o município deu o prazo de 24 horas para que a empresa resolva toda a situação.

“Em resposta imediata, a administração municipal notificou a empresa Objetiva, que se comprometeu a apresentar, até as 14 horas desta terça-feira (05), um plano de ação para resolver todos os problemas no fornecimento da alimentação na Rede Municipal de Ensino em um prazo de 24 horas”.

A prefeitura também notificou que os CMEI’s vão continuar com as aulas suspensas na quarta-feira (06) para que seja realizado o conselho de classe nessas unidades educacionais. Até então, o conselho estava agendado para sexta-feira (08), mas foi adiantado.

“A Prefeitura de São José dos Pinhais enfatiza que é fundamental que a empresa Objetiva assuma a responsabilidade e cumpra integralmente os prazos estabelecidos no plano de ação. A regularização no fornecimento das merendas e o retorno normal das atividades escolares dependem diretamente da cooperação efetiva da referida empresa. A administração pública continua monitorando atentamente a situação, garantindo transparência nas informações fornecidas à população”, finaliza nota.

O que diz a empresa sobre a falta de merenda escolar em São José dos Pinhais

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a Objetiva Alimentação e Facilities alega que alguns problemas logísticos e operacionais aconteceram por conta do contrato emergencial e pela transição das tarefas em curto espaço de tempo.

“Nesse sentido e primeiramente, ressaltamos que houve eventos adversos relacionados à logística da operação que, por esta empresa, notificados em protocolo de Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil do Estado do Paraná. Nesse sentido, notou-se, por exemplo, que embora a Objetiva tenha produzido todas as refeições, muitas sequer foram entregues e retornaram, em nosso entender, indevidamente”, ressalta a nota.

A Objetiva também divulgou o plano de ação que montou, conforme solicitação da Prefeitura de São José dos Pinhais. Confira todos os itens:

A empresa já colocou 28 veículos de transporte a seu serviço, além de 44 profissionais, especificamente para a entrega das refeições;

Atualmente, a empresa já se encontra com 470 funcionários contratados, em rotinas de 24h, na cozinha, divididos em 3 turnos, e nas escolas;

Em razão do recente acesso à infraestrutura das escolas e possibilidade de fornecer novos equipamentos a tais estabelecimentos, ordenamos a vinda de 3 caminhões com equipamentos e utensílios de São Paulo, que já se encontram a caminho de Curitiba;

Com relação à operação, reajustamos o planejamento de etiquetas e rotas para a expedição;

Contratamos 50 funcionários de cozinha, também em turnos de 24h, além da equipe de implantação que são 40 profissionais de atendimento, entre chefs de cozinha, nutricionistas, cozinheiros, estoquistas e profissionais de expedição;

Com tal staff, comprometemo-nos a fazer a entrega de 100 mil kits reforçados

Com tal staff, comprometemo-nos a fazer a entrega de 100 mil kits reforçados nutricionalmente para todas as escolas municipais, exceto CMEIS, mantendo a qualidade da refeição e a segurança alimentar, até o dia 13 de dezembro de 2023;

nutricionalmente para todas as escolas municipais, exceto CMEIS, mantendo a qualidade da refeição e a segurança alimentar, até o dia 13 de dezembro de 2023; Para as CMEIS, garantimos que forneceremos todas as refeições conforme cardápio aprovado pelo Departamento de Alimentação aos alunos das CMEIS;

Nos dias 14 e 15, a alimentação será produzida integralmente para alunos das escolas em conformidade alimentar e gestão integral.

