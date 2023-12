Publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta de onda de calor continua valendo para Curitiba e Região Metropolitana (RMC) até às 19h deste domingo (17). Além da capital paranaense, o aviso também é válido para todo o Paraná.

Conforme informações do Inmet, o alerta laranja, que sinaliza perigo, indica que a temperatura fica cerca de 5ºC acima da média, o que reforça a necessidade da população ingerir líquidos e procurar locais mais frescos.

O meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Fernando Mendes, relata que as condições do tempo no estado não mudam muito neste domingo.

“Ou seja, segue bastante quente e as temperaturas se elevam bastante ao longo do dia, mas já há uma expectativa de alguma chuva localizada no interior do estado. Entre as regiões do Paraná como um todo, há possibilidade de alguma chuva rápida no período da tarde”, afirma Mendes.

O meteorologista acrescenta que temporais localizados podem acontecer durante o dia. A temperatura máxima deste domingo está prevista para Paranavaí, onde os termômetros podem alcançar 36ºC.

Além do Paraná, o alerta de onda de calor é válida para outros estados brasileiros, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins.

Tempestade e ventos de até 100 km/h

Para este domingo (17), o Inmet também emitiu um alerta de tempestade para o Paraná. Na região litorânea o aviso é amarelo, ou seja, indica perigo potencial. Nesse caso, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, os ventos podem chegar a 60 km/h e há possibilidade de queda de granizo.

No entanto, são baixos os riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Já para o restante do Paraná, incluindo Curitiba e RMC, o alerta de tempestade emitido pelo Inmet é de cor laranja, que sinaliza perigo, e é válido até às 21h. Nessa situação, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia. Os ventos intensos podem alcançar 100 km/h e também há possibilidade de queda de granizo.

Podem acontecer corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

