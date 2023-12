A Urbanização de Curitiba (Urbs) coloca em operação, nesta segunda-feira (18), a linha 723-Emilio Romani, que vai atender funcionários de empresas da Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A nova linha era um pedido antigo dos trabalhadores da região, que passam a ter ponto próximo do local de trabalho e mais segurança para se deslocar. A previsão é atender 1,2 mil pessoas por dia.

Com 11,9 quilômetros de extensão no trajeto de ida e volta, a linha 723 vai funcionar nos dias úteis, com tempo de viagem de 35 minutos. Serão beneficiados diretamente funcionários de cinco empresas: Biotrop, Metalfim, Oregon, Manuli-Fitasa e Total Química.

A linha 723 realiza itinerário pelas ruas Pedro Gusso, Des. Cid Campelo, Vicente Micheloto, Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Cyro Correia Pereira, Emílio Romani e Paul Garfunkel, sentido bairro; e pelas ruas Paul Garfunkel, Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Vicente Micheloto, José Rodrigues Pinheiro, João Chede, Des. Cid Campelo e Pedro Gusso, sentido Terminal CIC.

Mais ônibus

Essa é a segunda linha implantada pela Urbs para atender funcionários de empresas da CIC neste ano. Em outubro, entrou em operação a linha 722-Complexo Industrial, ligando o terminal Caiuá à região industrial. A linha beneficiou diretamente funcionários de cinco empresas: SVD Transportes; Kuehne e Nagel, Vitao Alimentos, OVD e Grasp.

Do Terminal Caiuá, a linha segue pela Rua Lodovico Kaminski, Alfredo Constantino Moro e termina na marginal da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira.

