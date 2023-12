O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu, nesta sexta-feira (15), em Curitiba, o título de cidadão honorário do Estado Paraná. O evento na Assembleia Legislativa contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) e foi presidida pelo deputado estadual Marcel Micheletto (PL-PR), um dos proponentes da honraria.

Jair Bolsonaro discursou afirmando que agora é “da casa”, um cidadão paranaense. Ele relembrou que o pai chegou a trabalhar no Paraná, e que com a concessão da honraria se considera um jovem paranaense. Bolsonaro também agradeceu aos deputados e ao governador Ratinho Jr, pela honraria.

O ex-presidente relembrou, ainda, o caminho que o levou a presidência. “Ninguém chega a lugar nenhum sem ser grato e eu tenho gratidão a todos que me ajudaram até aqui. Agora, vocês não sabem como funciona o sistema em Brasília, o que é o Supremo Tribunal Federal. Mas voltamos a ter orgulho de falar de família, pátria e Deus. Além de entender que a liberdade deve ser cuidada, porque os canalhas querem nos roubá-la”, frisou.

Bolsonaro também aproveitou a oportunidade para alfinetar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal. “Agora você vê ele aí feliz porque colocou um comunista no STF. Um discurso igual ao de Fidel Castro. Essas pessoas, lamentavelmente, decidem o futuro do país. Um governo que não tem nada a oferecer para nós, é só olhar o que eles fizeram no passado. Não dá para comparar”, afirmou.

Governador Ratinho enaltece homenagem

O governador afirmou que o ex-presidente recebeu a maior honraria possível do Estado. Segundo ele, foi um orgulho sancionar a lei para a concessão da cidadania honorária a Bolsonaro. Ratinho Jr. frisou que as características do povo paranaense envolvem gratidão e trabalho, e disse reconhecer essas aptidões no ex-presidente.

“Ele foi quem mais visitou o Paraná nos últimos 30 anos. Foi que mais trouxe investimento na história do nosso Estado. Obras marcantes como a segunda ponte na integração Brasil-Paraguai, ou mesmo a estrada Boiadeira, um verdadeiro corredor logístico. Impulsionou o turismo de Foz do Iguaçu, duplicou a BR-277 em Cascavel, e tantas outras obras”, disse.

Para o governador, Bolsonaro foi peça-chave no processo de definição dos novos contratos de pedágio no Paraná. “Havia alguns itens que eu não aprovava na modelagem do pedágio, que eu entendia que não seriam bons para o povo do Paraná. Pedi uma audiência ao senhor, fui até o seu gabinete. E o senhor, em um breve dizer, disse que o ‘pedágio do Paraná vai ser do jeito que o povo do Paraná quer’. Esse olhar carinhoso ao povo paranaense me honra em assinar a sanção que torna Bolsonaro cidadão daqui”, completou.

