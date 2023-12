Com alerta de onda de calor emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas elevadas predominam durante este sábado (16) e domingo (17) em Curitiba e Região Metropolitana (RMC).

Conforme informações do Inmet, o alerta laranja, que indica perigo, é válido até às 19 horas de domingo (17). Durante esse período, a temperatura fica cerca de 5ºC acima da média, o que reforça a necessidade da população ingerir líquidos e procurar locais mais frescos.

O meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Samuel Braun, afirma que neste sábado poucas mudanças estão previstas para as condições atmosféricas no estado.

“O ar aquecido e mais seco continua predominando em boa parte do Paraná, favorecendo para termos mais um dia com pouca nebulosidade e muito calor. As temperaturas superam os 30ºC em todos os setores e, em várias regiões, a umidade relativa fica baixa, perto dos 30% a tarde”, explica Braun.

De acordo com a previsão do tempo do Simepar, a temperatura máxima deste sábado (16) deve ocorrer na região noroeste do Paraná, onde os termômetros podem chegar perto dos 40ºC.

Por conta do calor, também aumenta a probabilidade de chuva rápida e localizada. “Há também condições para chuvas rápidas e localizadas entre o Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba. O Litoral fica com presença de um pouco mais de nuvens e o vento do mar diminui um pouco a sensação de calor”, completa o meteorologista.

Além do Paraná, o alerta de onda de calor é válida para outros estados brasileiros, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins.

Alerta de tempestade para Região Metropolitana de Curitiba

Para este sábado (16), o Inmet também emitiu um alerta de tempestade para a Região Metropolitana de Curitiba (RMC). De acordo com o aviso e com a previsão do tempo para Curitiba, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, os ventos intensos podem alcançar 100 km/h e também há possibilidade de queda de granizo.

O temporal aumenta os riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O aviso também é válido para parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

