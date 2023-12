A pista de skate do Centro Nacional de Treinamento da modalidade (CNTSK8), construída no Complexo Tarumã, em Curitiba, foi inaugurada no sábado (16). A abertura da pista ocorreu durante o Campeonato Brasileiro de Skateboarding Park de 2023, que começou na sexta-feira (15) e termina neste domingo (17), reunindo atletas de todo o Brasil.

LEIA MAIS – Mega-Sena 2669 milionária premia aposta de Curitiba antes da Mega da Virada

Com investimento total de R$ 3,5 milhões, a construção, iniciada em dezembro de 2022, contempla duas pistas oficiais das disciplinas Park e Street do skate, esporte que estreou no programa olímpico em Tóquio 2020 e já rendeu três medalhas para o país.

Foto: Gabriel Rosa/AEN Foto: Gabriel Rosa/AEN Foto: Gabriel Rosa/AEN Foto: Gabriel Rosa/AEN

O complexo esportivo conta com estrutura de 1.500 metros quadrados. Nos próximo anos, o espaço servirá como local de preparação da Seleção Brasileira de Skate para disputas internacionais, nas categorias adulta e juvenil.

VIU ESSA? Trabalhadores pedem e Urbs coloca nova linha em operação em Curitiba

A construção é fruto de um termo de cooperação entre o estado, por meio da Secretaria do Esporte, Federação de Skate do Paraná, Confederação Brasileira de Skate (CBSK) e município.

Produtor de eventos da CBSK e jurado de eventos internacionais da competição, Henrique Migliano agradeceu o apoio do Governo do Estado na concepção do espaço. “Com esse convênio costuramos e formatamos um grande Centro de Treinamento, com supervisão da CBSK nas obras. Vamos dar todo o suporte técnico para treinamento de alta performance e aprendizado de crianças de Curitiba e região, com horários disponíveis para usarem a pista livremente”, afirmou.

Campeonato Brasileiro de Skateboarding Park

O Campeonato Brasileiro de Skateboarding Park começou na sexta-feira (15) com as classificatórias e termina neste domingo (17) com as finais das diferentes categorias. Será possível acompanhar o evento na íntegra pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube.

As categorias em disputa são: Masculino Profissional, Masculino Amador, Masculino Iniciante, Masculino Master, Feminino Profissional, Feminino Amador, Feminino Iniciante e Feminino Master.

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Tradição Bar de Curitiba que fechou após 119 anos vai reabrir! E o cardápio?? O que ela faz? Batom, cabelo bem feito e sucesso!! Kathy chama atenção por onde passa!