Cadastro online para solicitação de vagas em CMEIs de Curitiba é suspenso

O Cadastro Online para solicitação de vagas para crianças de 0 a 3 anos na rede pública de ensino de Curitiba fechou nesta quarta-feira (15) e será reaberto apenas no início do ano letivo de 2024, em fevereiro. O fechamento temporário ocorre todos os anos e é necessário para distribuição das crianças já cadastradas.

“Como ocorre todos os anos desde sua criação, em 2019, fazemos esse procedimento para o fluxo de distribuição das crianças já cadastradas nos Centros Municipais de Educação Infantil ou Centros de Educação Infantil contratados”, explica a diretora do Departamento de Educação Infantil, Kelen Patrícia Collarino.

+ Leia mais: Curitiba tem 1 mil vagas de emprego abertas; veja como concorrer!

Para crianças de 4 anos completos a partir de abril de 2018, não é preciso utilizar o cadastro. O atendimento é universal e a vaga pode ser solicitada em uma unidade da rede ou via Núcleo Regional de Educação.

Made in Brazil

Made in Brazil

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!