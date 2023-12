Buraco em rua de Curitiba é arrumado e via é liberada após meses de interdição

Interditada após uma cratera enorme abrir na via, o trecho interditado da Rua Lodovico Geronazzo, no bairro Boa Vista, em Curitiba, voltou a ser liberado para o trânsito de veículos. O problema no local começou no mês de outubro, quando as fortes chuvas provocaram a abertura do buraco.

De acordo com informações da Prefeitura de Curitiba, a circulação de veículos na via já foi liberada na semana passada, após o asfalto ser refeito. A obra acontecia entre as ruas Agostinho Zaninelli e Capistrano de Abreu.

Na ocasião, uma erosão da galeria de águas chegou a afundar um poste de energia. A quadra foi fechada com barreiras de sinalização para evitar acidentes. Como a chuva não dava trégua, o reparo da via se estendeu por várias semanas, pois a obra precisava do tempo seco para continuar.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

A enorme cratera interditou a Rua Lodovico Geronazzo e afetou motoristas, pedestres, moradores e comerciantes do bairro.

Um dos lojistas que viu o movimento do próprio negócio diminuir por conta da dificuldade de acesso foi Manoel Neto, proprietário de uma loja de baterias para veículos. No endereço há 12 anos, na época ele comentou que nunca havia passado por algo parecido.

Agora, após praticamente dois meses com o trabalho prejudicado, ele fica aliviado com a liberação da rua. “Graças a Deus, melhorou. Fizeram tudo errado, tiveram que desmanchar e fazer tudo de novo. Mas o movimento está bem melhor agora”.

“Rezar para que fique sem problema, que fique bom”, conclui o comerciante.

A obra ainda não está totalmente finalizada. Apesar do trânsito estar liberado, equipes da prefeitura estão fazendo reparos nas calçadas e devem concluir todo o serviço até o final desta semana.

