Quem passar pelo cruzamento da Rua Visconde de Nácar com a Rua Cruz Machado, no Centro de Curitiba, pelos próximos vai encontrar um buraco em obra. A cratera, causada por alagamentos constantes na região, está sendo consertada pelo Departamento de Pontes e Drenagens da prefeitura de Curitiba.

A previsão é que a obra que começou segunda-feira (21) demore 10 dias para ser finalizada. Por isso, motoristas e pedestres devem redobrar o cuidado, já que há passagem constante de ônibus pela região. Por ser obra no pavimento, não há interrupções no trânsito.

Esta é a segunda cratera que a prefeitura tem de reparar causada pela chuva em outubro. No início do mês, a Rua Inácio Lustosa, quase esquina com a Rua Trajano Reis, no bairro São Francisco, outro buraco no meio das duas pistas demandou bastante trabalho da equipe da prefeitura.