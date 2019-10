A linha de ônibus mais popular e importante de Curitiba está passando por um processo de discussão sobre melhorias, que incluem várias alterações na cidade. A Consulta Pública do Projeto Inter 2 chega nesta quarta-feira (24) na Regional Cajuru e na próxima terça-feira (29) no Portão. Ainda na próxima semana serão realizados encontros no Boqueirão e também em Santa Felicidade. Saiba como participar e o calendário completo no final do texto.

Na Regional Cajuru será apresentada a integração do Inter 2 à Linha Verde na estação do Viaduto Triplo da Victor Ferreira do Amaral. No Portão a reunião com a comunidade será sobre o aumento da capacidade e velocidade da linha.

Estas serão a primeira e segunda reuniões de uma série de encontros com a população de regiões atendidas pelo Inter 2. No Portão serão apresentadas as intervenções do Lote 1, no eixo da Avenida Presidente Arthur Bernardes, que terá infraestrutura viária com faixa exclusiva para os ônibus, o mini-terminal do Santa Quitéria, entre outras melhorias.

O projeto Inter 2 faz parte do Programa de Obras Múltiplas, de evolução do transporte público da cidade, financiado dom recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). O conjunto de obras do projeto Inter 2 irá contemplar toda a cidade com construção de novos terminais de integração, requalificação de 70 quilômetros de vias, com a implantação de 30 quilômetros de novas faixas exclusivas aos ônibus, além de novos binários de tráfego e obras de arte num itinerário por onde passam as linhas que mais transportam passageiros na cidade.

As informações do projeto estão disponíveis no espaço Consultas Públicas Projeto Inter 2 do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (Ippuc), na aba Secretarias, no portal da Prefeitura. Para acesso direto, clique aqui.

Para participar da consulta pública, basta os cidadãos procurares os locais abaixo no horário combinado.

Calendário

REGIONAL CAJURU

Data: 24/10, quinta-feira.

Horário: 16 horas.

Local: Auditório da Rua da Cidadania do Cajuru, Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2150.

REGIONAL PORTÃO

Data: 29/10, terça-feira.

Horário: 16 horas.

Local: Muma – Auditório Antônio Carlos Kraide, Av. Rep. Argentina, 3430.

REGIONAL BOQUEIRÃO – Na Regional Boqueirão será apresentado o novo terminal do Hauer, que será reconstruído dentro da concepção de aproveitamento energético autossustentável, mais moderno e confortável.

Data: 30/10, quarta-feira.

Horário: 16 horas.

Local: Auditório 2 da Rua da Cidadania do Carmo.

REGIONAL SANTA FELICIDADE – Na Regional Santa Felicidade será apresentado o novo terminal do Campina do Siqueira, que será reconstruído com autossuficiência energética, e irá atender, além do Inter 2, o futuro Ligeirão Metropolitano desde o Oeste até Pinhais.

Data: 31/10, quinta-feira.

Horário: 16 horas.

Local: Igreja São José Trabalhador, Rua Major Heitor Guimarães, 1526.