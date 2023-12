Um grave acidente registrado na manhã sexta-feira (29) na BR-277, em Morretes, no litoral do Paraná, bloqueia uma faixa da rodovia e provoca grande congestionamento na pista sentido Paranaguá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa morreu e outra ficou ferida.

O acidente ocorreu no km 22, sentido Paranaguá. Informações que a colisão envolveu uma queda de moto com um caminhão que passava no local. São quatro quilômetros de congestionamento.

De acordo com informações preliminares da PRF o acidente envolveu três veículos, sendo eles uma moto, um carro e um caminhão. “Um dos ocupantes da motocicleta teria entrado em óbito no local e o outro ocupante foi encaminhado ao hospital para socorro médico”, informou a PRF em nota.

Uma faixa sentido Paranaguá ficou interditada, gerando um congestionamento do km 22 até o 40.

Movimento nas estradas do Paraná em tempo real

Antes de sair de casa, é possível acompanhar o movimento nas estradas pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF. Confira:

🚙Na BR-116/PR (Contorno Leste), trânsito lento do km 110 ao km 114, em ambos os sentidos, devido ao alto fluxo de veículos.



📍Trânsito lento do km 614 ao km 620 na BR-376/PR, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina, devido ao alto fluxo de veículos.



🌤Tempo bom pic.twitter.com/b71l2uDjsO — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) December 22, 2023

👮‍♂️ Condições de Trânsito | 22.dez.2023 12h00



🛣️ BR-277/PR, sentido Ponta Grossa:

⚠️ Trânsito intenso e fluxo lento(5 km):

☑️ Do km 115 ao km 130, em Campo Largo.



🛣️ BR-277/PR, sentido Curitiba:

⚠️ Trânsito intenso e fluxo lento(5km):

☑️ A partir do km 138, em Balsa Nova. — prf_pr (@prf_pr) December 22, 2023

