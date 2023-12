As estradas que tem o Paraná no roteiro dos motoristas estão com movimento intenso no começo da tarde desta sexta-feira (29). Um grave acidente na BR-277, sentido Litoral, provoca fila em Morretes, colisão que uma pessoa morreu e outra ficou ferida

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), existem pontos de bloqueios nas outras rodovias. Veja abaixo, a situação das estradas.

BR-277

O acidente com três veículos, sendo eles uma moto, um carro e um caminhão provoca um congestionamento de 17 quilômetros no sentido Litoral. É preciso ter muita paciência, local de difícil acesso devido a quantidade de carros na estrada, e qualidade ruim de sinal telefônico



BR-101

Lentidão no sentido Curitiba do km 148 ao km 144, em Itapema, Santa Catarina. A informação é da concessionária Arteris Sul.

BR-376

Segundo a Arteris Litoral Sul, trânsito segue com lentidão do km 626 ao km 636 na BR-376/PR, entre São José dos Pinhais e Tijucas do Sul, sentido Santa Catarina, devido ao alto fluxo de veículos.

BR-116

O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da BR-116/SP e PR.

Movimento nas estradas do Paraná em tempo real

Antes de sair de casa, é possível acompanhar o movimento nas estradas pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF. Confira:

🚙Na BR-116/PR (Contorno Leste), trânsito lento do km 110 ao km 114, em ambos os sentidos, devido ao alto fluxo de veículos.



📍Trânsito lento do km 614 ao km 620 na BR-376/PR, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina, devido ao alto fluxo de veículos.



🌤Tempo bom pic.twitter.com/b71l2uDjsO — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) December 22, 2023

👮‍♂️ Condições de Trânsito | 22.dez.2023 12h00



🛣️ BR-277/PR, sentido Ponta Grossa:

⚠️ Trânsito intenso e fluxo lento(5 km):

☑️ Do km 115 ao km 130, em Campo Largo.



🛣️ BR-277/PR, sentido Curitiba:

⚠️ Trânsito intenso e fluxo lento(5km):

☑️ A partir do km 138, em Balsa Nova. — prf_pr (@prf_pr) December 22, 2023

