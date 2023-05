BR-277 tem acidente após forte neblina tomar conta da pista

A forte neblina desta manhã de quinta-feira (18), em Curitiba, pode ter ajudado a causar um acidente na BR-277, na região do bairro Uberaba, em Curitiba. Duas pessoas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas ao Hospital do Trabalhador para atendimento especializado.

Segundo o subtenente Nabor do Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu quando um motorista de um carro bateu na traseira de uma motocicleta. Com o impacto, as duas pessoas que estavam na moto vieram ao chão e acabaram se ferindo. Em entrevista para o Bom Dia Paraná, da RPC, Nabor relatou que o motorista do carro informou que a neblina acabou causando o acidente. “O motorista não viu a motocicleta. É preciso diminuir a velocidade e prestar atenção”, orientou o subtenente sobre trafegar em vias com neblina.

+Treta na RMC! Polícia desmente gerente de Havan após assalto; “Local de crime não foi preservado”

Com o atendimento aos feridos, a rodovia sentido Curitiba apresenta congestionamento em vários pontos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para orientar os motoristas.

Cuidado com a neblina!

Em março de 2020, a pouca visibilidade na pista provocou um acidente gravíssimo na BR-277. Na oportunidade, oito pessoas morreram e 22 pessoas ficaram feridas. A densa fumaça de uma queimada na altura do km 77 da rodovia, perto do cruzamento com a Avenida Rui Barbosa. Entre os veículos envolvido estavam menos 16 carros, entre eles uma viatura da Polícia Militar (PM), cinco motos e um caminhão, além de pessoas atropeladas.

O acidente começou com a fumaça de uma queimada à beira da estrada. Com a visão prejudicada, condutores de três veículos se chocaram e formaram o primeiro engavetamento, sem gravidade. Em seguida, um caminhão não conseguiu frear e atropelou os ocupantes dos carros engavetados. Os carros e motos que vinham atrás do caminhão também não conseguiram frear.

+Golpe no golpista! VÍDEO! Homem tenta golpe em banco de Curitiba e é preso com golpe do delegado

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!