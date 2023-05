VÍDEO! Homem tenta golpe em banco de Curitiba e é preso com golpe do delegado

Um homem foi imobilizado e saiu preso de uma agência bancária no bairro Batel, em Curitiba, após tentativa de estelionato e uso de documento falso. Ao ser abordado pelo delegado da Divisão de Estelionatos da Polícia Civil, o suspeito tentou fugir mas foi imobilizado pelo próprio delegado com uma chave de braço ainda dentro da agência bancária. A situação aconteceu na última terça-feira (16).

“Fomos acionados pela Caixa Econômica Federal do Batel porque eles identificaram que uma pessoa estaria com documento falso fazendo a movimentação na conta de uma mulher. O nome da mulher é um nome unissex e o rapaz falsificou um documento e estaria tentando movimentar uma quantia significativa na conta dessa correntista, que é mulher”, explica o delegado Emmanoel David.

A Delegacia de Estelionatos foi acionada pela própria agência bancária e o próprio delegado foi até o local. Depois de conversar com a gerente, o suspeito foi abordado pelo delegado, mas se negou a apresentar o documento. “Ele disse que estava saindo da agência e que não tinha que conversar conosco. Então eu dei voz de prisão para ele, dizendo que ele tinha praticado o crime de tentativa de estelionato naquela situação e uso de documento falso consumado”, revelou o delegado.

O homem tentou fugir, se negou a ser abordado e algemado. O delegado então fez o uso da força moderada para conter o suspeito. “Eu estava armado, não quis retirar a arma porque tinham outras pessoas dentro da agência. Eu achei que não era necessário fazer o uso da arma, mas tive que imobilizar a fim de que os outros investigadores chegassem a tempo para a fazer a prisão dele”.

Na delegacia, o rapaz foi identificado e está preso. Os policiais descobriram dois mandados de prisão em aberto, um deles por tráfico de drogas.

