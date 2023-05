A partir desta quarta-feira (17), entra em vigor nova tarifa da Sanepar, com variação de 8,23%. A aplicação deve ser aplicada a todas as faixas de consumo, conforme publicação em Diário Oficial. O índice foi definido com base na 2ª Revisão Tarifária Periódica (RTP) do serviço de saneamento básico no Estado do Paraná, elaborada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar).

O estudo, iniciado em 2020, abrangeu análise detalhada de dados da Sanepar, como projeções de mercado, base de ativos, entre outros elementos, para chegar a uma nova tarifa de equilíbrio, que ainda prevê investimentos futuros da companhia para universalização do serviço. O percentual de 8,23% também contempla o reajuste de 2023, não havendo previsão de novas variações na tarifa para este ano.

A Sanepar confirmou que a cobrança vai ser gradativa. “Na leitura de hoje, por exemplo, serão cobrados 29 dias na tarifa antiga e 1 dia na tarifa atual. E assim sucessivamente até que todas as leituras sejam feitas com 30 dias na nova tarifa”, informou a companhia responsável pelo abastecimento de água no Paraná.

