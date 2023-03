Os paranaenses que estão com contas de água atrasadas têm agora até 31 de julho para regularizarem a situação. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informou que este é o novo prazo para a adesão ao Programa de Recuperação de Crédito Cliente Particular (Reclip), conforme noticiou o G1.

Os débitos podem ser parcelados em até 60 vezes e não há cobrança de multa nem juros moratórios das faturas em atraso. Também não é exigido o pagamento de valor mínimo de entrada.

Para fazer a adesão, é necessário comparecer à Sanepar, com documento pessoal e documento de propriedade do imóvel ou contrato de locação vigente. Mais informações sobre o Reclip aqui. Leia mais detalhes do Reclip.

Famílias de baixa renda podem aderir ao Água Solidária

A Sanepar também mantém o programa Água Solidária, voltado a famílias de menor renda. São oferecidas tarifas reduzidas de água e de esgoto. Têm direito ao Água Solidária famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, que mora em imóveis de até 70 metros quadrados, com consumo de até 2,5 mil litros de água por mês por pessoa.

Para se inscrever ao programa é preciso conta mensal da Sanepar IPTU atual do imóvel, documento de autorização da prefeitura ou de autoridade superior, RG, CPF ou certidão de nascimento (para menores de 18 anos) de cada morador, Carteira de Trabalho e último contracheque e, para aposentados, extrato do INSS do último salário.

