A prefeitura de Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná, realiza nesta segunda-feira (13), um leilão extrajudicial de diversos bens que não são mais utilizados pelo município. Um dos destaques é um Hummer H2, com valor de mercado em R$ 600 mil, mas que está com lances partindo de R$ 300 mil.

O Hummer H2 e um modelo “civil” da marca que criou veículos de guerra utilizados pelos Estados Unidos no passado.

Foto: Reprodução/RPC.

São 19 veículos, produtos eletrônicos, maquinário, equipamento mobiliário, sucatas e embarcações. Os bens adquiridos não terão garantia, segundo o edital. As multas, impostos e outras taxas dos veículos serão de responsabilidade do arrematante. Os lances variam de R$1 mil a R$ 299 mil para veículo, sucatas, móveis e eletrônicos. ( ver aqui os lotes).

Leilão de Hummer no Paraná

Quanto a Hummer, o lance inicial é de R$ 299.900,00, metade do valor de mercado. Outro destaque é um Caminhão Scania/T113 H 4X2 360 com lance inicial de R$ 35 mil.

Os interessados podem visitar os bens entre 21 a 23 de março, das 8h às 13h, nos endereços indicados no edital.

Foto: Reprodução/RPC.

