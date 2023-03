Morre médico do Paraná referência no tratamento de crianças autistas

A morte precoce do médico Clay Brites, de 49 anos, vítima de um mal súbito quando realizava uma trilha em Londrina, na região norte do Paraná, no sábado (11), deixou familiares e amigos consternados. Segundo informações, o médico foi encaminhado em parada cardiorrespiratória ao Hospital Evangélico de Londrina, mas não resistiu.

LEIA MAIS – Torresmo Fest! Festival do torresmo em Curitiba irrita visitantes: “caro e com fila”

A confirmação da morte foi dada pela psicopedagoga Luciana Brites, esposa do médico há 30 anos. Clay é reconhecido nacionalmente como especialista em Neurologia Pediátrica e ajudou inúmeras crianças e famílias com tratamentos complexos, inclusive com pacientes autistas.

Luto entre pacientes e colegas

“Estamos de Luto. Perdemos um grande homem! Dr. Clay Brites! Que sempre se preocupou nos transmitir os estudos mais recentes e atualizados para os mais variados transtornos e dificuldades especiais, para os profissionais da área e principalmente para nós pais, que necessitamos de conhecimento para ajudarmos nossos filhos. Gratidão Dr. Clay Brites! Que Deus console e proteja sua família!”, escreveu uma mãe, ao comentar sobre o médico.

LEIA AINDA – Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário deste domingo (12)

A NeuroSaber, clínica fundada por Clay, também lamentou a morte: “É com muita tristeza que comunicamos o falecimento do Dr. Clay Brites no dia de hoje, 11/03/2023. Dr. Clay além de um ser humano incrível, era um profissional reconhecido por sua generosidade e simpatia. Toda a equipe da Neurosaber sente profundamente essa perda e desejamos muita força aos amigos e familiares nesse momento tão difícil”, em nota.

O velório de Clay Brites está marcado para a manhã de segunda-feira (13), na Capela 1 do Parque das Oliveiras, em Londrina.

Veja que incrível