Postos de Curitiba já estão cobrando menos pelo preço do combustível na manhã desta quarta-feira (17). Após o anúncio da Petrobrás na terça-feira (16), informando a redução de 12,6% no preço médio de venda da gasolina por suas refinarias os postos, em média, estão cobrando R$ 0,40 a menos ao consumidor.

Um dos exemplos praticados na capital paranaense é no posto Porto Rico, da Rede de Postos, localizado na Rua João Tschannerl, no bairro Vista Alegre. A alteração dos preços ocorreu pela manhã, algo que pouco foi notado pelos clientes, segundo Marcelo Roberto Vaz, responsável pelo posto.

Mudança no preço ocorreu já na manhã desta quarta-feira. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

“A procura está pequena ainda, poucas pessoas viram. Engraçado que se eu tivesse aumentado o valor, já teria foto nas redes sociais. O preço aqui a gasolina comum estava R$ 5,75 e foi para R$ 5,49, e a gasolina aditiva que estava R$ 5,75 foi para R$ 5,59 por litro. Esse é o meu estoque velho, mas não vamos mudar mesmo com a chegada do novo combustível. É uma política nossa”, comentou o comerciante. A Rede de Postos tem 20 unidades em Curitiba e Região Metropolitana.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Já no posto Canal Capital, na Avenida Vereador Toaldo Túlio, no bairro São Braz, a redução quase chegou aos R$0,30. A gasolina baixou R$ 0,28, e o etanol em R$0,20. Essa a primeira queda no preço da gasolina vendida pelas refinarias da estatal desde dezembro de 2021. Desde então, a escalada das cotações internacionais levou os preços dos combustíveis a recordes históricos, por conta da política PPI – Preço por paridade internacional, uma das medidas que foram retiradas, segundo a nova política de preços da Petrobrás.

Segundo a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis), o preço médio da gasolina nas refinarias brasileiras está há uma semana acima da paridade de importação, conceito usado pela Petrobras em sua política de preços. O preço do diesel, que não terá alterações, está R$ 0,05 por litro mais barato nas refinarias brasileiras.

No posto Canal Capital, na Avenida Vereador Toaldo Túlio, no bairro São Braz, a redução quase chegou aos R$0,30 Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

