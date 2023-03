A vida de quem depende da BR-277, no trecho que liga Curitiba ao litoral do Paraná, não tem um dia de calmaria, definitivamente. Depois da pista sentido litoral afundar, ser completamente bloqueada e liberada parcialmente em um desvio provisório, nesta quinta-feira outro problema. Um caminhão que seguia sentido litoral do Paraná passou por um bloqueio e bater contra um guindaste que trabalha nas obras em um outro ponto da pista que está com bloqueio. Dá pra acreditar?

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente ocorreu por volta das 23h30 desta quarta-feira. O caminhão carregado com soja passou pelo bloqueio no quilômetro 42 e seguiu na pista que estava interditada, batendo contra o guindaste que trabalha no trecho.

Ninguém ficou ferido no acidente, mas houve derramamento de soja no desvio. Nesta manhã, parte da carga era recolhida por trabalhadores em uma caminhonete.

