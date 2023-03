BR-277 será totalmente interditada sentido Litoral a partir da meia-noite

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a BR-277 será totalmente interditada no sentido Litoral a partir da meia-noite desta terça-feira (07). O bloqueio acontece na altura da antiga praça de pedágio em São José dos Pinhais, no km 60.

Segundo a PRF, o bloqueio acontece por questões de segurança. Na tarde desta terça-feira, um afundamento do pavimento na região do km 33,5, em Morretes, chegou a interditar a rodovia numa extensão de 500 metros.

O bloqueio total se dá agora em razão desse afundamento, após análises dos engenheiros do DNIT no local.

Não há previsão para a liberação, que só ocorrerá após novas análises geológicas no local. As equipes da PRF e do DNIT estarão no local monitorando a evolução da situação no local e rondas ostensivas serão realizadas em todo o trecho interditado.

