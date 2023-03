BR-277 é liberada após 20 horas de bloqueio sentido Litoral do Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberou o tráfego da BR-277 sentido Litoral às 20 horas desta quarta-feira (08), em Morretes. Na região do afundamento do pavimento, a PRF informou que um desvio de cerca de um quilômetro de extensão é feito, iniciando no km 33,9 e com término no km 32,8.

LEIA TAMBÉM:

>> “Realizada”, diz delegada ao prender em Curitiba suspeito de estuprar e cegar mulher

>> Vídeo mostra artimanha de quadrilha pra arrombar carros estacionados em Curitiba

No trecho do desvio, uma faixa foi liberada em casa sentido em pista simples (uma sentido capital e outra, litoral).

O desvio permanecerá até a conclusão das obras no local do afundamento do pavimento, sendo que não há previsão de liberação para este trecho.

Veja que incrível