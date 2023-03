“Eu estou realizada, quero defender pessoas vulneráveis e vítimas de crime”, assim definiu Géssica Feitosa, delegada lotada em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, ao prender nesta quarta-feira (8), no Dia Internacional da Mulher, um homem suspeito de violentar sexualmente e ainda deixar cega uma vítima.

O caso de estupro ocorreu em fevereiro deste ano, no Parque das Águas, em Pinhais. Uma mulher foi violentada e levou tiros com uma arma de Airsoft, tendo chumbinho como munição. A vítima acabou perdendo a visão de um dos olhos. “Ele a violentou e atirou com chumbinho. Foram tiros na face, peito, braço e olho. Ela acabou ficando cega. Tivemos a participação da Guarda Municipal que auxiliou a localizar a placa da moto, o autor e por fim, a vítima o reconheceu”, disse a delegada.

Com a investigação praticamente concluída, faltava prender o acusado. A detenção ocorreu nesta manhã de quarta-feira, no bairro Centro Cívico, em Curitiba. Apesar de não ter passagens policiais, a delegada acredita que o acusado possa ter realizado crimes semelhantes anteriormente. “Pelo modo que agiu, temos razão de acreditar que ele fez isso outras vezes. Ele estava trabalhando como entregador em um aplicativo de comida”, relatou Géssica.

Prisão no Dia das Mulheres

Delegada Géssica Feitosa, durante a prisão do suspeito, em Curitiba. Foto: Reprodução/Polícia Civil

Cearense, natural da região do Crato, 30 anos, a delegada chegou ao Paraná no ano passado. Ao comentar essa prisão no Dia Internacional da Mulher, Géssica se diz realizada por ajudar alguém que passou por uma brutalidade provocada por outro.

“Eu estou realizada, por isso virei delegada. Quero defender vulneráveis e vítimas de crime. Hoje foi simbólico por ser o Dia da Mulher, mas em qualquer dia que essa prisão fosse efetuada, eu estaria realizada”, completou a firme delegada.

